Nachtelijk voetbal in Hilversumse sporthal perfect middel tegen overlast

De voetbalcompetitie wordt georganiseerd door de jongerenwerkers van Versa Welzijn. 5 jaar geleden werd er begonnen met de competitie tijdens vastenmaand. Doel was toen jonger van straat te krijgen om overlast tegen te gaan. Dat doel is nu ruimschoots behaald. De overlast is door rondhangende jongeren is geminimaliseerd en de competitie trekt een steeds bredere groep voetballers aan.