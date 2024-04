Windeldief in Koog rent weg voor politie en springt van zeven meter hoge balustrade

De winkeldief werd in eerste instantie op heterdaad betrapt en aangehouden. De man, afkomstig uit de gemeente Zaanstad, werkte niet mee en besloot er tussenuit te glippen. In de winkel sprong de man van een balustrade zeven meter naar beneden en belandde op zijn hoofd.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of de man alsnog wordt aangehouden wegens winkeldiefstal is nog niet duidelijk.