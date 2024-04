Volle tribunes bij benefiet Roda '23 tegen influencers: 'Normaal spelen we voor tien man'

Benefietwedstrijden spelen de Amstelveners vaker, maar vaak is dat tegen bedrijfselftallen. Daarmee halen ze het hele jaar door geld op voor The Hunger Project, een project waarmee honger in de derde wereld wordt bestreden.

100 jaar

Omdat Roda '23 sinds vorig jaar een eeuw bestaat, is voor deze editie een bijzonder team ingevlogen. Creators FC bestaat uit youtubers en influencers met soms wel honderdduizenden volgers, die regelmatig voor goede doelen tegen amateurclubs door het hele land spelen.

"We spelen in de reserveklasse", vertelt aanvoerder Timo van Baarsen voor de camera van NH. "Daar komen normaal gesproken een mannetje of tien kijken, nu 120 keer zoveel. Dat zal voor ons ook even wennen zijn. [..] We gaan vol gas."

1.200 toeschouwers

Met zo'n 1.200 supporters op de tribunes en langs de lijn, speelden de mannen van Roda '23 zeker geen onverdienstelijke wedstrijd. De Amstelveners, die in de competitie bovenaan staan, gingen zelfs met een 1-0 voorsprong de rust in. Terwijl zij aan de thee zaten, kregen de honderden toeschouwers te horen dat de benefietwedstrijd 7.000 euro heeft opgeleverd.

Na de rust maakten de Creators gelijk. Na negentig minuten volgden penalty's, die net iets beter werden genomen door de Creators, onder leiding van aanvoerder en keeper Noah Zeeuw. De opbrengst van de benefietwedstrijd? Ruim zevenduizend euro, zo werd tijdens de rust bekendgemaakt.