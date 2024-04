Tot in de kleinste details: Edith maakte miniatuur van drogisterij grootouders

De laatste loodjes wogen het zwaarst. Wekenlang had Edith zitten pielen om de goudweegschaal in het houten kabinet achter de toonbank te voltooien. Uiteindelijk lukte het, met een combinatie van oorbellen en dopjes van een medicijnverpakking. Na een jaar was het eindelijk zover: de Haarlemse drogisterij van haar opa en oma in miniatuur was voltooid.

“Toen ik begon, was mijn idee om de drogisterij aan mijn neef cadeau te doen. Die heeft de winkel nog bewust meegemaakt.” Edith moet lichtelijk besmuikt lachen. “Maar ik vond mijn werk zo goed gelukt. Ik wilde ‘m zelf houden.” Ze heeft haar neef toen maar in Haarlem uitgenodigd om de drogisterij in haar woonkamer te bekijken. “Die reageerde emotioneel. Net als mijn tante, die in de 90 is. ‘Dit is precies hoe het was’, zeiden ze.”