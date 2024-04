Molenaar Verfmolen de Kat opgelucht na klaren grote klus: nieuwe roeden ingehesen

Het was maar moeilijk wennen voor de molenaar, zo'n molen die niet in productie is. "Het was erg stil in de molen, je hoort geen geluiden. Je kan niet je ding doen, dat is een beetje gek", zegt Robbert.

Ponton

Vandaag ligt er een ponton in de Zaan met daarop een grote kraan. Op de Zaanse Schans is het moeilijk om even een grote wagen voor te rijden: het is een smalle dijk waar veel toeristen op lopen, zachte grond bovendien en daarom is voor deze oplossing gekozen.

Tekst loopt door onder de foto.