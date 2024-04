Bewoner na explosie in Noord: "Als één van ons in de gang was, was die eraan gegaan"

Camerabeelden

De vader was 's nachts al naar het politiebureau gegaan, zegt hij. Op de camerabeelden van de camera die voor de deur hangt, zag hij dat iemand hun huis had geprobeerd te beschieten. "Rond kwart voor drie is er iemand met een pistool. Hij wil schieten op de deur, maar het pistool hapert. Hij probeert het voor elkaar te krijgen, maar het lukt niet en dan rent hij weg."

'Knoeperhard'

De buurt wordt vervolgens rond zessen wakker geschud door een explosie. "Het was echt knoeperhard", zegt een van de buren. Een ander noemt het 'heftig'. "Dit is ook geen tijd dat iedereen op bed ligt", zegt ze. "Er is best een kans dat je in de gang staat en dat er dus iemand wordt geraakt. Bizar."

Zo vertelt de vader dat zijn vrouw en hij dus al wakker waren. "Ik was aan het bidden. Ik zei net de laatste woorden van het gebed toen ik die knal hoorde." Zijn vrouw was zich aan het klaarmaken, vertelt hij. Zijn dochter en zoon lagen nog in bed. "Ik hoor mijn dochter huilen en schreeuwen: 'papa! papa!', dus ik ging haar eerst kalmeren."