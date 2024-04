Opvangboten haven Huizen weer vertrokken om plaats te maken voor toeristenseizoen

Het is inmiddels een beproefde manier van het opvangen van vluchtelingen in Huizen: in de winterperiode boten in de haven aanleggen, waarop een groep vluchtelingen tijdelijk gehuisvest kan worden.

Sinds 31 oktober lagen de MS Amsterdam en de MS Willemstad voor anker in de Werkhaven van Huizen. Dit was de derde keer dat op deze manier vluchtelingen werden opgevangen. Van oktober tot 1 mei van 2022 lag de MS Fortuna in de haven van Huizen en van januari tot maart 2022 lag er de Carissima.

Cruiseschepen

Zaterdag 6 april varen het paar opvangboten de haven van Huizen uit. De schepen maken daarmee ruimte voor de cruiseschepen die binnenkort zullen aanmeren voor de start van het toeristenseizoen. Dat de schepen zouden vertrekken was bij de aankomst besproken en vastgelegd in de gemeenteraad.

Inmiddels hebben de bewoners van de boten al afscheid genomen van de vrijwilligers en andere betrokkenen. Zij zijn overgeplaatst naar andere tijdelijke opvanglocaties in Culemborg en Amsterdam.

Vierde opvangperiode

De gemeente laat weten dat er deze maand met de betrokken partijen zoals omwonenden en ondernemers geëvalueerd zal worden over deze periode van opvang. Na deze evaluatie gaat het college kijken of er in de herfst/winter van 2024 een vierde opvangperiode voor vluchtelingen in zit.

Huizen liet eind maart wel weten dat als het gaat om de spreidingswet alle voorbereidingen voorlopig in de ijskast gaan. Dat doet de gemeente in ieder geval tot de vier onderhandelende partijen in Den Haag duidelijkheid geven over wat zij met deze nieuwe wet willen. De gemeente Huizen zou volgens deze spreidingswet volgend jaar zomer maar liefst 239 opvangplekken gerealiseerd moeten hebben.