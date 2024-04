Een frisse blik op de West-Friese polder: uitwaaien met schrijfster Renske Jonkman

In het essay ‘Uitwaaien’ dat vorig jaar in boekvorm uitkwam, doet Jonkman wat de grote meesters vroeger al deden op doek: de Hollandse luchten vastleggen. Maar nu niet met verf en penceel, maar met woorden. Voor een stadsmens een gedetailleerde schets van hoe het in de polder is. Voor iemand die in de polder woont een herinnering om zich vaker bewust te zijn van zijn omgeving.