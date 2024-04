Koper villa bibliotheek Hilversum bekend, maar bestemming blijft nog onduidelijk

Dat de bekende Hilversumse villa eindelijk is verkocht werd begin deze week bekend gemaakt. Alleen wie dit koper was werd nog eventjes geheim gehouden. Aan die geheimzinnigheid is nu een eind gekomen. Projectontwikkelaar HF Vastgoedontwikkeling gaat de komende weken met de gemeente in gesprek over hun plannen voor het historische gebouw. Wat die zijn is nog niet bekend.

De projectontwikkelaar is vooral actief in de Gooi- en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. In de regio hebben ze al eerder het Vesting Hotel en het Stadskantoor van Naarden onder handen genomen.

Lang verkooptraject

De verkoop van de villa heeft een lang voortraject. Omdat de bibliotheek in de zomer van 2025 gaat verhuizen naar de Gooise Brink ging het pand uit 1844 - met de modernere aanbouw - onder de hamer. Maar het vinden van ideale koper verliep aanvankelijk stroef. In het biedingsproces werden namelijk een aantal eisen opgenomen, maar hieraan werd niet voldaan. Ook waren de biedingen te laag. Maar nu is de verkoop zo goed als afgehamerd en komt het gebouw in handen van de projectontwikkelaar.

Gooische Brink en Kerkbrink

De bibliotheek blijft dus nog zeker anderhalf jaar aan de 's-Gravelandseweg zitten, waarna ze gaat verhuizen naar de Gooische Brinkpassage in het centrum van het dorp. Hiermee gaat de bibliotheek van 3000 naar 5000 vierkante meter en neemt het aan een zijde van de winkelpassage op verschillende plekken maar liefst twee verdiepingen in beslag.

De helft van de Gooische Brink moet met meerdere partijen gedeeld gaan worden. "Zonder aparte ruimtes, alles moet integraal", zo laten de partijen weten. Onder meer studenten en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid doen er hun intrede. Op deze manier moet de Gooische Brink minder een winkelfunctie, maar meer een maatschappelijke functie, gaan krijgen.

De verhuizing van de bibliotheek valt samen met plannen van de gemeente om de Kerkbrink op de schop te nemen. Dit stukje van het Hilversumse centrum moet namelijk veranderen in een soort mediaplein waar 'het DNA van het oude schapendorp dat Hilversum ooit was, kennis maakt met het DNA van de mediastad die Hilversum nu is'.