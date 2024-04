Illustrator Gijs Kant op Kaboom festival: "Ik teken liever een oude opa dan een jonge meid!"

Gijs is heel blij dat zijn korte film door het Kaboom festival is opgepikt, want hij voelt zich op de eerste plaats illustrator en geen animator. Voor het NRC en Het Parool maakte hij illustraties bij artikelen. Daarin zien we bijvoorbeeld Mark Rutte als koning Toto en een afbrokkelend borstbeeld van Matthijs van Nieuwkerk. De stijl is realistisch, maar er zit altijd een rauw randje aan. "Ik poets mijn tekeningen nooit te veel op. Tekeningen zijn vaak mijn eerste schetsen. Die bewerk ik dan nog wel na in Photoshop, daar kleur ik ze in. Want als je de tekening te veel glad trekt maak je hem ook vaak kapot," legt Gijs uit.

Tekst gaat door onder de foto.