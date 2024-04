Hilversumse personal trainer brengt tweede muziekalbum uit: 'Van mooie liedjes tot vol gas rammen'

The Jessie Beretta Loose Chife vol 1. is de titel van zijn nieuwste EP. Zoals de titel al verraadt, is het een Engelstalig album. Daarmee is hij weer terug in de taal waarin hij al liedjes schreef. Zijn eerste album, dat hij heeft uitgebracht onder de vlag van een platenlabel, was namelijk in het Nederlands. De reacties die hij heeft gekregen op zijn nieuwste muziekwerk zijn positief, klinkt het trots.

Maar waarom dan nu toch weer terug naar het Engels? "In het Nederlands schrijven is intiemer en complexer en daardoor uitdagender", deelt de Hilversummer. "Het Engels is veerkrachtiger en kun je meer met de woorden spelen", voegt hij eraan toe.

Studio induiken

Daar komt bij dat Justin al aardig wat zelf geschreven materiaal op de plank had liggen. Aanzet tot liedjes, songs die al half af waren of die hij al eens live op het podium had gespeeld voor publiek, maar nog nooit daadwerkelijk had opgenomen. Dat was de reden om hier nog eens goed naar te kijken en het studiootje in zijn huis in te duiken voor dit nieuwe project.

Het is een lang traject geweest, zegt hij met een dikke glimlach als hij eraan terugdenkt. "Ik ben alles zelf gaan doen", zegt hij. "Dat betekende dat ik alle instrumenten moest snappen. De meeste dingen heb ik zelf ingespeeld, zoals de drums, de piano en de gitaar. En ik moest alle software snappen. Productioneel is dit voor mij een leerproces geweest."

Ieder vrij moment

Een liedje helemaal afmaken, kost hem gemiddeld drie maanden. Overdag is hij aan het werk in de Hilversumse sportschool en ook zijn twee kinderen verdienen de nodige liefde en aandacht, maar ieder vrij moment gaat zitten in zijn muziek. Wat zijn muziekstijl is? Dat is niet in een hokje te vangen, zo luidt de uitleg. Het is vooral heel divers.