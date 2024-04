Wethouder Moorman wil andere kijk op de jeugdzorg: "Kinderen zíjn geen probleem"

Het woud aan speciale voorzieningen dat de afgelopen decennia is opgetuigd, heeft de Jeugdzorg er volgens Moorman er niet eenvoudiger opgemaakt. "We hebben steeds meer gedifferentieerde voorzieningen, speciale scholen, speciale kinderopvang en individuele jeugdhulptrajecten georganiseerd." De labels en hokjes, denkt Moorman, leiden dikwijls ook tot morele labels: een kind wordt zo als anders of abnormaal beschouwd.

Van anders naar normaal

Moorman pleit voor een radicaal andere kijk: kinderen kunnen het best geholpen worden in hun eigen omgeving in plaats van door een jeugdhulpvoorziening of speciale school. Voorbeeld: een kind dat nu het stempel ADHD krijgt en in een molen van instanties terechtkomt, kan je ook beschouwen als lekker druk en enthousiast. Moorman: " Juist een grote variatie tussen kinderen en de situatie waarin ze opgroeien zou normaal moeten worden gevonden."

Dat vraagt om een omslag in de samenleving. Op scholen, opvanglocaties en sportclubs moet deskundigheid in huis zijn om ieder kind goed op te kunnen vangen en te begeleiden. Dát moeten de plekken worden waar, vindt Moorman, 'álle kinderen goed gedijen'. De gang naar speciale, aparte scholen en sportclubs moet minder vaak gemaakt worden.