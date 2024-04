Agente Daniëlle onverwacht verloskundige in Amstelveense stal: "Wil dit wel vaker doen"

"Het is vooral ter lering en vermaak", vertelt Daniëlle over de snuffelstage veterinaire verloskunde bij de boer aan de Ringdijk BP. "Vaak hebben we geen tijd, maar nu wel. We werden gebeld of we konden helpen, dus zijn we er naartoe gegaan."

Het kalfje is geboren met een keizersnee, vertelt Daniëlle, die flink onder de indruk was van het tafereel. "Heel mooi om te zien, maar wel heftig. Als de koe maar geen pijn heeft." Zodra het kalf op de wereld was, heeft Daniëlle het gevoed. "Ik heb het z'n eerste fles gegeven."

Lees verder onder de foto.