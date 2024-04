Intrigerend stilleven van Haarlemse kunstenaar Mirjam Verschoor te zien in Paleis Het Loo

Mirjam Verschoor rolde tien jaar geleden de kunstwereld in. "In 2014 bedacht ik de naam Tribe Called Trash. Toen maakte ik alleen collages met oude modetijdschriften. Ik had al wel een eerste expositie, maar ik stond niet helemaal achter dat werk", zegt ze.

"Ik ben in die tijd ook foto's gaan maken van afval op straat. Een soort nerd die jarenlang rondjes liep op de afvalkalender van grof vuil."

Door een burn-out en een hernia stond het leven van de kunstenaar in 2018 ineens stil. "Toen had ik de tijd om eens goed na te denken wat ik met die duizenden foto's van afval kon doen. Ik ben me ook verder gaan verdiepen in de oude 17e-eeuwse stillevens. Daar zit heel veel symboliek in."

Pixel voor pixel

In haar kleurrijke werk combineert Verschoor stillevens en andere schilderijen met haar eigen foto's. De originele schilderijen worden eerst op de computer bewerkt. Dat gaat pixel voor pixel. "Ik maak de kleuren van het schilderij feller, fotografischer. Mijn eigen foto's maak ik juist schilderachtiger. Het levert een spannend beeld op. Het zorgt voor verwarring bij de kijker. Ze blijven vaak stilstaan om te ontdekken waar ze eigenlijk naar kijken."

De fascinatie voor afval zat er al vroeg in bij de Haarlemse. "Op de lagere school had ik al zo'n recyclingproject van afval. Op de modeacademie ontwierp ik een jurk gemaakt van lege chipszakken. Mooi gerecycled! We zijn tegenwoordig de waarde van spullen compleet kwijtgeraakt, gooien alles weg en vervangen het binnen no-time weer met een wegwerpproduct. Het toont aan hoe ver we verwijderd zijn van de natuur in deze wegwerpmaatschappij. Afval op straat spiegelt dit aan ons terug."

Van bezit naar bezeten

Verschoor wijst naar een grote prent aan de muur. Ook een stilleven met afval. "Kijk, waar ze vroeger in zo'n stilleven hun rijkdom lieten zien, laat ik nu de andere kant zien: al het afval dat we verspreiden. Vroeger hadden we bezit om te pronken met de onderliggende boodschap: 'hecht niet aan materie, want alles is vergankelijk'. Vandaag de dag zijn we zo'n beetje bezeten door spullen en consumeren. Vandaar ook de naam van de serie Stil Levens: van Bezit naar Bezeten."

