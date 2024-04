Opmeer spant de kroon in oldtimers: waarom? Vijf vragen en antwoorden

Waarom zijn oldtimers zo populair in Opmeer?

Oldtimers zijn door heel Nederland enorm populair, zegt Ronald. Maar waarom de oude wagens in Opmeer nou zo geliefd zijn, vindt hij moeilijk te zeggen. Hij kan namelijk zóveel redenen bedenken. Het platteland van West-Friesland is prachtig, is hij enthousiast. "Het is vooral leuk om langs de tulpenvelden en de steden langs het IJsselmeer te rijden." Maar er is nog een reden waarom West-Friesland zo geschikt is voor de hobby. "Er is hier veel ruimte, in Amsterdam kan je zo'n auto moeilijk stallen."

Welke modellen zijn geliefd?

"Dat is voor iedereen anders." Sommige liefhebbers houden van Amerikaanse auto's, andere weer van Engelse of Italiaanse modellen. Ronald is gek op oldtimers die in Nederland hebben rondgereden. Zelf heeft hij twee exemplaren staan. Een Chevolet Deluxe uit 1933, een Amerikaans model dat de oorlog heeft meegemaakt. "Dat vind ik prachtig." Ook is Ronald is trotse eigenaar van een Kever uit 1949, met het bekende brilraampje aan de achterkant.

Tekst gaat verder onder de foto.