OM eist tbs met dwang voor bedreiging met vuurwapen in stadshart Amstelveen

Deze vrouwelijke medewerker schreeuwde om hulp. "Ik was niet bang voor de overvaller", verklaart ze later aan de politie. "Wel voor dat vuurwapen. Je weet nooit wat ze doen. Zo meteen schiet hij."

De verdachte zou diezelfde dag ook zijn wapen hebben gericht op een medewerker van Connexxion. Een collega had gezien dat S. een vuurwapen had en schreeuwde − nadat S. zelf uit de bus was gestapt − de deuren te sluiten en zo snel mogelijk weg te rijden.

Vuurwapen

Vanwege een vervoersbewijs-controle zat er ook een conducteur in de bus, die rond dat moment het busstation verliet. Deze medewerker beweert dat S. zijn vuurwapen op hem richtte. De verdachte ontkent dit en beweert direct na het uitstappen naar de kiosk te zijn gelopen.

De politie kreeg een melding van alle twee de bedreigingen en hoorde van een getuige dat de verdachte in een bus naar Schiphol was gestapt. Op de Groenelaan werd de bus stilgezet. De agenten ging met getrokken wapens op de bus af, maar de verdachte bleek niet in de bus op lijn 199 te zitten.

In plaats daarvan was de verdachte naar een Amstelveense kringloopwinkel aan de Ouderkerkerlaan gelopen. Onderweg zag hij twee mannen bij een auto staan. Hij legde aan hen uit dat hij geprobeerd had een overval te plegen, dat hij spijt had en overhandigde zijn wapen. Vervolgens hebben zij de politie gebeld.