Volle vriezers en extra personeel: West-Friese ijssalons kijken uit naar warme dag

Vrijdag staat bij Vivaldi grotendeels in het teken van de voorbereidingen op de warme zaterdag, als het kwik boven de 20 graden komt. "De vriezer zit ramvol en koelt tot -30. Vanavond gaat een deel naar de vriezer die tot -12 koelt. Dat is het ijs dat we morgen denken nodig te hebben", schetst medewerker Yvonne Komen uit Venhuizen.

Ze kijkt uit naar de eerste warme dag van het jaar, als de eerste warme uitschieter in een nat voorjaar een feit is. "Het is altijd lastig inschatten of je voldoende ijs in voorraad hebt. Als je weet dat het mooi weer wordt, is dat vaak wel het geval, omdat je je daar op voorbereidt. Het is lastiger als het op een mindere dag ineens toch mooi weer wordt. Dan kan het zijn dat je winkel ineens vol met klanten staat.”

'Eerst zien, dan geloven'

Jesse Rutz is sinds drie jaar eigenaar van ijssalon Jo&Zo in Spanbroek. "Eerst zien, dan geloven", houdt hij nog een kleine slag om de arm. "Maar ik hoop natuurlijk dat het morgen los gaat."

Hij verkoopt maar liefst 24 soorten ijs, snoep en maakt zelf chocolade. "We hebben voor iedereen wat. Ik hoop op een volle winkel. We zijn er goed op voorbereid. Normaal staan we met z'n tweeën, morgen met z'n drieën. Spannend? Nee hoor, dat niet. Als je dit al spannend vindt, moet je geen ijssalon beginnen."