Ondanks krappe woningmarkt, tóch 40 huizen open voor bezichtiging bij Open Huizen Dag

Verkopers krijgen in de huidige woningmarkt al zo veel bezichtigingen, dat de prikkel om aan de Open Huizen Dag mee te doen klein is. Reden is een groot tekort aan huizen en daardoor worden woningen tegenwoordig snel verkocht. "Zo'n 90 procent van de woningen is binnen een mum van tijd verkocht", ziet makelaar Wilco Draaisma van Vidra Vastgoed uit Hoorn. Ook zijn makelaarskantoor doet mee aan de open dag. Met twee huizen, waaronder een appartement in de binnenstad van Hoorn.

Tegenover het beperkte huizenaanbod staat een enorme vraag, constateert hij. "Dat merken we ook aan de toename van het aantal aanvragen voor een bezichtiging. Het verschilt natuurlijk per huis, maar naar zo'n bezichtiging komen zoal 10 à 20 kopers."

Vechten om een huis

Draaisma roept mensen die een nieuw huis zoeken op om deze zaterdag dus vooral te gebruiken om zich te oriënteren. Ook kan het net dat extra duwtje in de rug zijn, benadrukt hij. "Dankzij zo'n open dag werd een stel alsnog verliefd op het huis, zo kan het dus ook gaan", geeft hij als voorbeeld.

Ook makelaar Jelle Ooteman uit Enkhuizen beaamt dat. "Het is een dag waarop je laagdrempelig het aanbod in de regio kunt scannen, kunt zien en kunt voelen", zegt hij.

Wel ziet hij kopers weer ‘vechten’ om een huis. "Binnen 1 à 2 weken is een huis alweer verkocht. Het beschrijft wel de gekte van de woningmarkt."

Aan de Peperstraat in Bovenkarspel en Westeinde in Enkhuizen wachten geïnteresseerden morgen in ieder geval een warm welkom.