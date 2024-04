Explosie bij woning in Amsterdam nadat dezelfde nacht werd geprobeerd om pand te beschieten

De eerste keer dat de daders bij de woning stonden was om 03.00 uur. Volgens een woordvoerder is het voor de politie duidelijk dat er toen is geprobeerd om het pand te beschieten, maar is dat toen niet gelukt. Er is namelijk geen kogelgat of huls gevonden. Hoe de politie zeker weet dat de beschieting wel is geprobeerd en waarom het dan niet is gelukt, daar kan de woordvoerder niets over kwijt. Mogelijk heeft een camera aan de muur wel meer 'gezien'.

Maar ondanks dat de beschieting mislukte, was het vanochtend toch raak bij de woning. Rond 06.00 uur ging er een explosief af, volgens een buurtbewoner ging het om een 'gigantische knal'. De deur is door de explosie vernield en in de gang is ook aanzienlijke schade te zien. Een van de ramen is gesneuveld.

De verdachte, of verdachten, zijn vooralsnog niet gepakt. De politie vraagt daarom getuigen of mensen die meer weten om zich te melden. De politie wil ook graag weten of de twee incidenten te maken hebben met een conflict in het criminele circuit, dat kan ook anoniem worden gemeld.