Vogelenzangse hyacintenritsers gooien het schema om vanwege warm lenteweer

"We zouden 8 en 9 april gaan ritsen (de blaadjes eraf plukken, red.), maar het warme weer heeft invloed op de kwaliteit van de hyacinten", legt Cora van Haaster van stichting Vogelvrij uit. Zij is één van de medeorganisatoren van het jaarlijkse weekend.

"De hyacinten raken dan uitgebloeid en krijgen een bruine kleur. Onze kwekers kunnen nu negen mooie kleuren aanbieden aan de deelnemende teams. Anders worden dat er een stuk minder."

Droog weer

De deelnemende teams, dertig in totaal, zijn daarom gisteren al de velden ingegaan. En vanavond gaan ze nog een keer. "Maar dan moet het wel snel droog worden. In het uiterste geval gaan we morgenochtend verder", vertelt Cora. "Gisteren kwamen zo'n zeventig mensen ritsen. Ik hoop dat er vandaag net zoveel komen."

