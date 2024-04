IJssalons bereiden zich voor op topdrukte met nieuwe smaken: "Tomatenijs is fris en verrassend"

Tonka-vanille

Bij ijssalon Di Fiorentina in Heiloo ligt een hele bijzondere smaak in de vitrine: Tonka-vanille. "Elk jaar kijken we naar nieuwe smaken, we maken dan hele bijzondere eyecatchers", zegt ijsmaker Nick Bakker. De tonkaboon is een vrucht uit Zuid-Amerika. "De boon wordt gedroogd en wij raspen het door ons ijs heen." Maar waar smaakt die tonkaboon naar? Volgens Nick een beetje naar kaneel en amandel. Toch is niet iedereen enthousiast: "De geur van de boon wordt veel in parfums gebruikt, dus sommige vinden het daarnaar ruiken en smaken."

Tomaat

In Heiloo verkopen ze ook de bijzondere smaak tomaat. Het is niet gelijk een vrucht die je als optie voor een ijssmaak bedenkt, geeft Nick toe. Toch vindt hij de smaak erg bijzonder. "Het tomatenijs is fris en verrassend." Het ijs is op waterbasis gemaakt, het is dus een sorbet. Als grote uitzondering maakt ijssalon Di Fiorentina deze speciale sorbet ook voor een restaurant 'uit het hogere segment' in de buurt.

Drop

Het is een bruine substantie, vertelt Mees van ijssalon de Mient in Alkmaar. De dropsmaak die ze daar serveren is een zoete variant. Af en toe maken ze ook trekdrop-ijs, die is wat zouter. Volgens Mees zijn veel mensen gefascineerd door de smaak. "Eerst zijn ze enorm verbaast, daarna willen ze het toch wel proeven en vervolgens zeggen ze: doe mij maar zo'n bolletje!" Mees raadt aan het dropijs te combineren met een neutrale smaak, roomijs bijvoorbeeld.

