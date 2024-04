Werkzaamheden A7 zijn begonnen, maar waar waren die files?

De werkzaamheden van vannacht en die van komend weekend zijn vooral voorbereidend, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH.

Maandag stuk spannender

"De brug wordt gereed gemaakt, zodat er op de ene helft gereden kan worden en op de andere gewerkt", aldus de woordvoerder.

"Maandag wordt het een stuk spannender met de ochtendspits in combinatie met de nieuwe verkeerssituatie", vertelt hij. "'s Ochtends gaat het verkeer over de ene helft, de andere helft wordt dan versterkt. In juni draaien we de weghelften weer om en gaat het verkeer over de helft die dan versterkt is."

Denk goed na

Een voorspelling geven van de verwachte drukte op de A7 voor maandagochtend is volgens de woordvoerder lastig. Wel wil hij weggebruikers oproepen om goed na te denken 'of je de weg op moet en áls je dat doet, je echt goed voor te bereiden'.

"Die oproep hebben we eerder gedaan, maar het is lastig voorspellen wat het gaat doen. We kunnen er in ieder geval van uitgaan dat het echt druk gaat worden. Dat er extra reistijd komt op de A7 is zeker."