Meneer Vreeswijk zet dode dieren op: tijdens kunstroute weerlegt hij misverstanden

Zo zet hij alleen dieren in opdracht op voor particulieren die de dieren dood hebben gevonden. Vaak in de tuin, door een ongeluk of in de natuur. "Een verhaal dat ik vaak hoor is dat iemand staat te koken en opschrikt door een vogel die tegen het raam vliegt. Ze laten alles uit hun handen vallen en als ze dan gebogen over het zielige dode vogeltje staan, vinden ze het heel mooi en is het vaak de buurman die zegt: eigenlijk moet je het laten opzetten. Dan komen ze bij mij."

Natte zak met veren

Tim stelt vervolgens de doodsoorzaak vast en registreert het dode dier. "De vogel blijft altijd van de vinder." Bij een vogel haalt hij alle weefsel uit het dier. "En nee, dat is niet bloederig. De gedachte heerst dat ik als een soort Dexter (bloedspatonderzoeker in gelijknamige Amerikaanse serie, red.) te werk ga. Maar als het hartje van de vogel niet meer klopt, dan komt er weinig bloed aan te pas. En ingewanden kom ik niet tegen. Een beetje bloed, wat spiertjes en het snijden zelf, daar wen je aan.: Wat overblijft is een natte zak met veren. "Daar werk ik mee."