Ongeneeslijke Jacinta (50) exposeert met foto's over ouderschap als chronisch zieke

De huiskamerexpositie is samengesteld uit foto's van vier chronisch zieken, die zichzelf in september vorig jaar hebben opgegeven. Ze kregen de opdracht in beeld te brengen hoe zij hun rol als zieke ouder invulling geven.

"Eigenlijk had ik er nooit over nagedacht", vertelt Jacinta aan de vooravond van de opening van de expo over het thema. "Je doet gewoon je best, je probeert er zoveel mogelijk voor ze te zijn."

Papil van Vater

Bij Jacinta werd in het najaar van 2019 een zeldzame kankersoort ontdekt: papil van Vater-kanker. De papil van Vater zit in de buik, op de plek waar de alvleesklierbuis en de galweg samenkomen. Deze kanker levert vaak eerder symptomen op dan alvleesklierkanker en wordt daardoor vaak eerder ontdekt en operatief verwijderd dan een tumor in de alvleesklier.

De kanker leek na Jacinta's operatie verdwenen, maar sloeg in 2022 nog harder toe. "Overal uitzaaiingen", vertelt ze. "In m'n lever, in m'n longen, op de plek waar het destijds is begonnen. Sindsdien ben ik ongeneeslijk ziek." De kankersoort is zo zeldzaam dat er volgens Jacinta geen protocollen voor behandeling bestaan.

Kwaliteit van leven

Ze heeft nog een chemokuur gevolgd om de kanker tot stilstand te brengen, maar drie maanden daarna bleken de tumoren toch weer gegroeid. "Ik ga voor kwaliteit van leven", vertelt ze strijdbaar. Een prognose kunnen de artsen haar niet geven, mede omdat het om zo'n zeldzame kankersoort gaat.

"Het is bijzonder dat ik er nog ben", zegt ze nuchter. Hoewel ze regelmatig 'voor pampus op de bank ligt', zit ze niet graag stil. "Ik vind het leuk om te fotograferen", vertelt ze over de reden dat ze zich in september vorig jaar heeft opgegeven als fotograaf voor de expo.