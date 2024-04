Vraagtekens achter aangescherpte regels verkopers Koningsnacht: "Het gaat toch altijd goed?"

Begrijpelijk

Toch zijn er ook voorstanders van de verandering, zoals Ilja van der Ploeg. "Tijdens Koningsnacht is het hartstikke druk in het dorp en ik begrijp dat politie het al druk genoeg heeft en niet ook nog de markt in de gaten wil houden. Bovendien krijgt nu iedereen de kans om vanaf een bepaald tijdstip een plek te bemachtigen."

José Zuidwijk is niet per se een voorstander van de nieuwe regels, maar begrijpt ze wel. "Het oorspronkelijke idee dat het leuk is voor de jeugd om hun spulletjes te verkopen, is helemaal naar de achtergrond verschoven. Nu draait het vooral om biertenten en feestende mensen die het lastig maken voor de jeugd om nog op een leuke en gezellige manier hun kleedjes neer te leggen."