Terminale Meindert werd geëvacueerd tijdens laatste boottocht: "Blij dat ik veilig ben"

Meindert en zijn dierbaren zaten namelijk op de boot die geëvacueerd moest worden bij de Oude Houthaven in West. In de machinekamer van de boot van Stichting Vaarwens ontstond al vrij snel na vertrek uit Noord flinke rookontwikkeling. Er kwam veel brandweer op de melding af. "Ik dacht echt: wat is er aan de hand?", vertelt Dûnia, de zus van Meindert. "Je hoopt dat je er snel af kan, dat het niet te erg wordt en dat je broer er op tijd af is."

Toch nog andere boottocht

Dat ging allemaal goed, waarna Meindert aan de Van Diemenkade werd opgevangen. "Ik zat boven op het dek en toen kwam er allemaal rook onder me vandaan. Toen kwamen de brandweer en de politie. Nu ben ik gelukkig weer veilig. Leuk dat ik dit nog heb meegemaakt." Meindert vertelt dat hij meerdere vormen van kanker heeft en vanwege de pijn niet meer verder wil leven. Morgen krijgt hij euthanasie.

Gelukkig voor Meindert lukte het om vandaag nog een nieuwe boottocht te regelen. "Meneer komt uit Rotterdam, dus we hebben besloten dat we straks met de Spido gaan varen in Rotterdam, zodat hij toch nog even lekker op de boot kan", vertelt Plonie de Geus van Stichting Ambulance Wens. "We komen allemaal uit 010", zegt zus Dûnia lachend. "Dus ik denk dat hij dat ook heel leuk gaat vinden."