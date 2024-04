Ongeluk met meerdere voertuigen op A1, ruim een uur vertraging

Volgens een woordvoerder van de politie was er alleen sprake van sprake van materieel letsel, en zijn er dus geen gewonden gevallen.

Verkeer tussen Amersfoort en Amsterdam staat ter hoogte van de afrit Soest/Blaricum in de file. Het verkeer staat stil. De A1 was tijdelijk dicht, inmiddels is alleen de rechterrijstrook gesloten. De ANWB meldt dat verkeer over de vluchtstrook wordt geleid en raadt aan om om te rijden via Almere (A27, A6).

Rijkswaterstaat meldt op X (voormalig Twitter) dat ze bezig zijn om de voertuigen die betrokken zijn bij het ongeluk te verplaatsen, zodat ze twee rijstroken kunnen vrijgeven.