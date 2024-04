Alles gereed voor inhijsen nieuwe roeden verfmolen De Kat, nog wel zorgen over harde wind

Naast nieuwe roeden wordt ook de staartbalk en het kruirad in de molen gehesen. Op de Zaanse Schans kan er niet zomaar een kraanwagen voorrijden, dus de kraan zal via het water komen.



Restaurator Bart Nieuwenhuijs wil het liefst zo gauw mogelijk aan de slag. "Het is prioriteit dat die molen zo snel mogelijk weer draait. Een hoop mensen zijn ervan afhankelijk." Een mogelijk obstakel daarbij is de harde wind. "Het moet niet gevaarlijk worden, meer als windkracht vier is eigenlijk wel link hoor. Het is toch een groot object, we nemen geen risico's."

