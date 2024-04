Op naar het WK bankdrukken: vroeger wilde Ivana dun zijn, nu is ze trots op haar lichaam

De sportschool in Breezand is inmiddels een tweede thuis voor Ivana Vogel, want ze is er bijna elke dag van de week te vinden. Sinds afgelopen september heeft ze het roer volledig omgegooid en richt ze zich met een coach op het bankdrukken. Ze blijkt er namelijk talent voor te hebben.

Ivana komt er toevallig achter dat, in haar gewichtsklasse, haar persoonlijke record al boven het Nederlands record lag. "M'n vriend ging opzoeken wat het record was en dat was 102.5 kilogram. Ik deed toen al 105 kilogram, dus ben ik meer gaan trainen en nu kan ik al 125 kilo", vertelt Ivana.

Afvallen

De liefde voor krachttraining ontwikkelt Ivana als ze 14 jaar oud is, maar niet met de intentie om breed te worden. Integendeel: "Ik wilde eigenlijk graag heel slank worden, want ik ben altijd te zwaar geweest. Toen dacht ik dat dit de oplossing was", vertelt Ivana.

Het lukt Ivana niet om veel kilo's af te vallen, maar ze komt er wel achter dat ze erg sterk is. En zo lukt het haar om steeds meer kilo's te bankdrukken en raakt ze ook gespierder. En daar is ze erg trots op. "Ik zou nog steeds wel een paar kilo lichter willen zijn, ook is dat voor mijn gezondheid natuurlijk beter. Maar ik voel me prima met hoe ik eruitzie en hoe ik in mijn vel zit en dat vind ik het belangrijkst. Het maakt me niet meer uit wat anderen van me vinden."

