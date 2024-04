Boze Beverwijkers hebben goedkope oplossing tegen luizenpoep, gemeente weigert te betalen

Hoop

En dat maakt de mannen boos. "Je krijgt een onfatsoenlijk antwoord op een fatsoenlijke vraag. Er is totaal geen medewerking", zegt Uitendaal geïrriteerd. Aan NH bevestigt de gemeente Beverwijk dat de kosten voor de bestrijding in het verleden inderdaad is vergoed, maar dat dat om een eenmalige actie ging. "Dat hebben we de bewoners vorige week ook laten weten."

De boze buurmannen uit de Lindenlaan laten het er daar echter niet bij zitten. "Inge Rood van O'ns Beverwijk heeft het nu in de gemeenteraad aangekaart. We hopen dat dit effect heeft." De gemeente wil nu eerst de raadsvergadering afwachten, voor zij verdere stappen overweegt.