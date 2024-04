Amsterdamse postbezorger hield jaar lang post achter voor buurt

Het postbedrijf kreeg vlak voor Pasen een melding dat bij een bezorger veel post thuis lag. De brieven zijn inmiddels opgehaald en uit onderzoek bleek dat de bezorger ongeveer een jaar lang steeds kleine hoeveelheden post thuis bewaarde.

De post is inmiddels gesorteerd en de onbeschadigde stukken worden zo snel mogelijk alsnog bezorgd. Hiervoor worden extra mensen ingezet. "We vinden het erg vervelend dat deze post niet tijdig bezorgd is en bieden daarvoor onze oprechte excuses aan", laat de woordvoerder weten.

Trieste situatie

Waarom de postbezorger de post thuis bewaarde, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel spreekt ze over een 'trieste situatie' voor de betreffende bezorger. "Hij krijgt hulp en een andere postbezorger neemt de wijk over".

De beschadigde stukken worden vernietigd. Mensen die inmiddels op een ander adres wonen, wordt aangeraden de klantenservice te bellen.