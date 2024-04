Dominee duikt de kroeg in voor meer verbinding: "Beeld van de kerk is gedateerd"

Het idee om als kerk de kroeg op te zoeken, heeft Kremer niet zelf bedacht. "Dat zie je al op meer plekken in Nederland. Ik weet dat de dominee op Marken dat ook af en toe doet." Het maakt de kerk meer benaderbaar, vindt Kremer.

"Je ziet toch dat voor sommige mensen het bezoeken van een kerk lastig is. Dat het een hoge drempel vormt en ze niet snel naar bijvoorbeeld een kerkdienst durven gaan."

Het is niet de eerste keer voor Kremer. In het najaar heeft de dominee al een keertje proefgedraaid in het café. "Zowel leden van onze gemeente als daarbuiten kwamen toen. Ik denk vooral uit nieuwsgierigheid." Wat haar opviel is dat de bezoekers heel verschillend waren. "Dat maakt het alleen maar leuker."

Mooie verhalen

"In het café gaat het vaak nergens over en dat hoeft ook niet. Toch merkte ik die eerste keer dat je onverwacht tot een goed gesprek kunt komen." Mensen vertelden bijvoorbeeld verhalen over wat ze wat ze van huis hebben meegekregen. "Waar ze blij van werden maar ook wat ze als ballast in hun leven hebben ervaren", vertelt Kremer

Wat wel opviel is dat een gesprek met veel mensen in één kring lastig is. "We gaan het deze keer anders doen en in kleinere groepen praten. Dan komt iedereen beter tot zijn recht."

Mijmerwandeling

Al eerder bedacht Kremer leuke initiatieven. Zo organiseerde ze in Zuiderwoude, waar ze toen dominee was, 'hardlopen met de dominee' en 'mijmerwandelingen'.

"Het lijkt alsof ik allemaal bijzondere dingen doe. Dat is niet zo, maar ik vind dat het beeld van de kerk vaak gedateerd is. Dat de kerk een conservatief bolwerk is vol allerlei geboden en verboden. Ik wil juist laten zien dat we ons inzetten voor de samenleving, verbinding zoeken en ons druk maken over maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld duurzaamheid", aldus de dominee.