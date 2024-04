Nu te koop: een fraaie oude kerk in historische binnenstad Monnickendam

Richard Herlé-Ruys is al 25 jaar makelaar en heeft nog nooit een kerk verkocht. "Dit is uniek, dit is geweldig." De kerk komt te koop omdat de eigenaar is overleden. "Het stond hier helemaal vol met religieuze beelden. Een grote verzamelaar. Het heeft ons heel wat tijd gekost om het leeg te krijgen."

Opknappen

Het is nu leeg en verwaarloosd: zowel de kerk als de tuin. "Er moet heel veel aan gebeuren om het bewoonbaar te krijgen. Je moet alles vernieuwen", vertelt Richard. Hij heeft geen idee wie zo'n pand wil kopen. "Het kan zijn dat een projectontwikkelaar er meerdere appartementen in maakt." Het heeft een woonbestemming en het gebouw is geen monument. "Alleen de hele omgeving is beschermd stadsgezicht. Daar moet je rekening mee houden."