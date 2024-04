Eén jaar statiegeld op flesjes en blikjes: boost voor sportclubs?

Bijna drieduizend sportkantines in Nederland zijn geregistreerd als inzamelpunt. Vooral de flesjes en blikjes uit eigen kantine belanden in de donatiebakken. Op deze manier doneren leden hun statiegeld. Het verschilt per club of de leden hier gebruik van maken.

Bij de Purmerendse Wherevogels gaat dit heel goed. Bijna iedereen doneert hier zijn flesje of blikje. "Er gaan echt heel wat bakken met flessen doorheen," zegt voorzitter Roel Folgers trots. De club is ook veel met verduurzaming bezig: "We hebben overal ledverlichting, zowel binnen als buiten. We scheiden afval: plastic apart, karton apart, en dus ook de petflessen en blikjes."

In Assendelft gaat het er anders aan toe. Volgens de voorzitter worden er soms zelfs blikjes en flesjes uit de daarvoor bedoelde inzamelingsbakken gehaald. Hierdoor loopt de club statiegeld mis. Wel is het sportpark sinds de inzameling een stuk schoner geworden. Rondslingerende blikjes en flesjes vind je er niet meer.