Heldin van Alkmaar Ontzet Trijn Rembrands krijgt standbeeld

"Trijn was in 1573 pas 16 jaar oud, dus het beeld moet een jonge zelfbewuste vrouw uitstralen. En niet in een strijdende houding zoals we haar op schilderijen zien, maar moedig, krachtig en blij. Eerder een Lara Croft dan de Haarlemse Kenau Simonsdochter Hasselaar", lacht Spaans.

Er zijn nog geen schetsen van hoe het beeld er uit gaat zien. Ook de keuze voor brons of steen is nog niet gemaakt. "We hopen eind augustus een aantal kunstenaars een ontwerp te laten maken. Wel wordt het een flink beeld van zo'n twee tot tweeënhalve meter." In vergelijk: het beeld van truus is 2 meter 20 groot.

8 oktober 2025

"Als alles meezit hopen we het beeld op 8 oktober 2025 te onthullen. Ze krijgt een plek aan de Bierkade, tussen het IJkgebouw en de regenboogbank. Dat stuk grond wordt nog door de gemeente opgeknapt en bij het Victoriepark getrokken."

Het beeld zal rond de 80.000 euro gaan kosten. "Dat is een inschatting van de gemeente", zegt Spaans. "Wij gaan als comité helpen om zoveel mogelijk van dat bedrag in te zamelen. Zodra we schetsontwerpen hebben, beginnen we met fondsenwerven."

“En we zijn in gesprek met de 8 October Vereeniging of zij straks de morele eigenaar van het beeld willen worden. En dat zij tijdens de viering van Ontzet dan ook aandacht schenken aan Trijn, net zoals zij elk jaar met Victorientje doen.”