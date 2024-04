Dakpannen vallen uit kraan in Blaricum: bouwvakker raakt ernstig gewond

"De medewerker was op hoogte bezig met het lossen van dakpannen", laat een woordvoerder van de arbeidsinspectie aan NH weten. "De dakpannen zijn op een zeker moment uit de kraan gevallen en op de medewerker terechtgekomen."

De kraan is naar schatting 10 tot 15 meter hoog.

Met spoed naar ziekenhuis

De medewerker, een man, is gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de arbeidsinspectie niets zeggen. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar het bouwterrein. Een getuige laat weten dat de man enige tijd is behandeld door een trauma-arts, waarna hij per ambulance overgebracht is naar het ziekenhuis.

De arbeidsinspectie is op het bouwterrein aanwezig en doet onderzoek naar het ongeluk.