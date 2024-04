Nog even volhouden: buien maken plaats voor zonnige zaterdag

Weerman Jan Visser vertelt dat het vandaag blijft regenen, maar dat we later vanmiddag mogelijk even van de zon kunnen genieten. Het wordt maximaal 12 tot 13 graden. Aan de kust kan het ook even hard gaan waaien. "Af en toe kan de wind aan zee zelfs windkracht 7 zijn." Later vanavond gaat de wind liggen.

Morgen krijgen we te maken met een Ierse storing, die daar Olivia heet. Het gaat bij ons daardoor ook morgen nog regenen. Volgens Visser kan er vooral later in de ochtend en 's middags een bui vallen. Ook morgen wordt het later in de middag droger en kan de zon nog even doorbreken.

Zonnige zaterdag

"Zaterdag gaan we een mooie dag tegemoet met zonneschijn", zegt Visser. "Later op de dag misschien iets meer bewolking en misschien wat Saharastof." De weerman zegt dat het tot laat op de avond droog is. "De temperaturen komen uit op zo'n 22 tot 23 graden en dat kan in het binnenland zo'n 24 tot 25 graden worden." Hij denkt dat er wel een warmterecord gaat sneuvelen.

In de nacht naar zondag wordt het niet kouder dan 13 graden. "Er kan dan ook een enkele bui vallen", zegt Visser. "Later wordt het weer wat droger." Zondagmiddag wordt het zo'n 18 graden. Begin volgende week blijven de temperaturen zacht, maar daarna wordt het weer wat frisser.