Duikers doen onderzoek in buurt van waar om het leven gebrachte man werd gevonden

De duikers zijn ingeschakeld door het rechercheteam dat bezig is met het onderzoek naar de man. Ook de Defensie Duikgroep van de marine is aanwezig om de politieduikers te ondersteunen. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen waar de duikers precies naar op zoek zijn.

De recherche liet vorige week weten ervan uit te gaan dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer is een 55-jarige Spanjaard, die dakloos was en vermoedelijk vaak onder de Torontobrug verbleef. Hij is daar op 4 maart voor het laatst gezien.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog steeds loopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. "Alle informatie over dit misdrijf blijft welkom", zegt de politiewoordvoerder.