Eindelijk docu over 'onbekende' VN vredesmissie: "Niemand ongeschonden teruggekeerd"

Meer dan 9.000 Nederlandse militairen zijn vanaf 1979 actief geweest in Libanon, voor het grootste deel dienstplichtigen. "Het werd voorgeschoteld als een bestemming waar militairen surfend de dag konden doorbrengen, maar ze bleken een schietschijf te vormen tussen de strijdende partijen", aldus Hoekstra. "Eigenlijk is er bijna niemand ongeschonden teruggekeerd van deze missie."

Alsnog erkenning voor militairen

Veel Nederlanders hebben daar weinig van meegekregen. "Nu hebben we sociale media, maar toen waren het alleen de correspondenten. Zoals Lieve Joris, die een stuk in De Haagse Post schreef. Hij had met militairen over hun ervaringen gesproken. Dat was niet in het voordeel van Israël, terwijl dit wel een bondgenoot was. Naar aanleiding van het stuk vloog er een steen door de ruit van de redactie en werd de militairen aangeraden om niet meer met de pers te praten. Daarmee hield de verslaggeving eigenlijk wel op."

Met deze documentaire komt er alsnog erkenning voor wat de Nederlandse militairen in Libanon hebben meegemaakt. "Hier is de afgelopen 45 jaar eigenlijk nooit echt aandacht voor geweest. Ik ben heel trots dat we dit via de documentaire alsnog voor hen hebben kunnen doen."

De documentaire 'In dienst van de vrede' is volgende week woensdag en donderdag te zien in Cinema Oostereiland en bij Cinema Enkhuizen. Bij de vertoning in laatstgenoemde plaats zal een UNIFIL-veteraan uit Venhuizen aanwezig zijn.