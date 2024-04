Groot Wassink dreigt schade door niet doorgaan windmolens op provincie te verhalen

"Tot slot aarzelt ons college niet om te onderzoeken hoe alle door de gemeente Amsterdam geleden schade op de provincie Noord-Holland verhaald kan worden, mocht in rechte komen vast te staan dat een eventuele weigering omgevingsvergunning voor Windpark Noorder IJplas onrechtmatig is", stelt Groot Wassink verder. Hij schrijft dat het stadsbestuur van plan is om 'alle tot haar beschikking staande instrumenten te benutten' om het windpark er toch nog te laten komen.

De investeerders die de windmolens willen gaan bouwen proberen dit inmiddels via een omweg. In plaats van drie windmolens, hebben ze een aanvraag voor één windmolen bij de gemeente ingediend. Groot Wassink liet eind februari tijdens een raadsvergadering weten dat dat een 'een volstrekt legitieme democratische procedure' is waar de gemeente later nog over zal besluiten. Hij herhaalde dat hij nog steeds op termijn drie windmolens wil en zei dat het plan voor één windmolen daar los van staat.