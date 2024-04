Open Huizen Dag West-Friesland: van voormalig peuterspeelzaal tot stolpboerderij

De duurste: verduurzaamde stolpboerderij uit 1850

En dan tot slot nog de duurste. Daarvoor gaan we naar een stolpboerderij aan de Oude Gouw in het centrum van Wognum. Gebouw in 1850 en daarmee ook de oudste woning van de Open Huizen Route in West-Friesland. Maar door enkele verbouwingen, gaat de boerderij als een jonge god door het leven. Want met zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp heeft het maar liefst energielabel A+.

Een ruime woning van 288 vierkante meter met vier slaapkamers die allemaal een eigen badkamer hebben. Om nog maar te zwijgen over de tuin van 2.000 vierkante meter. Maar ja, voor al dat moois moet je alleen wel de portemonnee trekken. Voor bijna 1,2 miljoen euro is deze stolpboerderij van jou.

De Open Huizen Dag is van 11.00 tot 15.00 uur.