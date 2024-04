Tim Kuijsten moet Amsterdamse ChristenUnie weer smoel én een zetel geven

Kuijsten begon als stagiair bij de ChristenUnie in de gemeenteraad van Den Haag, was bestuurslid van de jongerenafdeling en is op dit moment persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie.

De nieuwe lijsttrekker woont nog in Leiden. Zijn kerk - Amsterdam City Church - zit in de Q-Factory in Oost. "Ik ben wel veel in Amsterdam, want ik zit bij de kerk hier en doe daar heel veel. Bij die kerk zitten sowieso veel mensen die wel vaak in Amsterdam zijn, maar er niet wonen. Geen zorgen: we zijn er mee bezig, dus het duurt denk ik niet zolang meer tot ik in Amsterdam woon", aldus Kuijsten.

Kuijsten moet ervoor zorgen dat de ChristenUnie weer terugkomt in de Amsterdamse gemeenteraad. In 2022 verloor de partij haar ene zetel. De reden: stemmentrekker Don Ceder vertrok naar Den Haag en zijn opvolger Gerjan van den Heuvel had een heel ander profiel. Ook staat christelijke politiek in de stad sowieso onder druk, want ook het CDA haalde nog maar net één zetel in 2022 door een persoonlijke campagne rondom toenmalig fractievoorzitter Diederik Boomsma.