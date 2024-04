Clarence Seedorf voor even terug in de stad voor legends-wedstrijd in Olympisch Stadion

De wedstrijd is in het Olympisch Stadion, een plek die voor altijd verbonden is met het begin van Seedorfs carrière. De voetballer, nog altijd de enige speler die met drie verschillende clubs de Champions League won (vier in totaal), maakte er in 1992 als 16-jarige jongen zijn Europese debuut. Twee jaar later, toen Ajax voor de laatste keer de beste van Europa werd, zette Louis van Gaal hem standaard op het wedstrijdformulier.

Nu bijna dertig jaar later wil Seedorf aan iets nieuws beginnen. Met een team van oud-topvoetballers, de BIF-legends, wil hij de komende jaren de wereld rondtoeren. De eerste wedstrijd staat over een paar weken gepland, in het Olympisch stadion dus.

Seedorf koestert veel herinneringen aan de plek. Zijn gedachten gaan al snel naar die eerste keer dat hij het stadion binnenloopt: 29 april 1992. Het is de tweede wedstrijd van finale van de Uefa Cup (de voorganger van de Europa League) tegen Torino. Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Aron Winter staan in de basis. Seedorf is dan nog ballenjongen en moet nog een paar maanden wachten op zijn debuut in het sterrenelftal.