In ieder geval twintig bekeuring uitgeschreven bij rijdend pro-Palestinaprotest in Amsterdam

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief op raadsvragen van JA21. Op 16 en 17 maart reed er door de stad een stoet van tientallen automobilisten met getoeter en vlaggen van Palestina. De stoet kwam onder andere langs de Bos en Lommerweg, Haarlemmerweg en Cornelis Lelylaan.

Halsema laat in de brief weten dat beide demonstraties waren aangemeld bij de gemeente en dat er door de politie geen strafbare uitingen werden waargenomen. Ook zorgde de stoet volgens Halsema 'geen enkel moment voor een grootschalige verkeerschaos of gevaarlijke situaties'. Een getuige liet dat weekend aan AT5 weten dat het verkeer op de kruising van de Hoofdweg met de Bos en Lommerweg wel enkele minutenlang stil stond door de stoet.

Bon op de mat

Waar de twintig boetes precies voor zijn uitgeschreven, wordt niet duidelijk uit de brief. Halsema schrijft alleen dat het gaat om 'verkeersovertredingen'. Halsema had van tevoren aan de organisaties van de demonstraties laten weten dat deelnemers die verkeersovertredingen zouden begaan, een boete riskeerden.

Ook kan het altijd zo zijn dat er bij een aantal demonstranten nog een prent op de mat valt. De politie kan nog via de verkeerscamera's op de route kijken of er andere verkeersovertredingen zijn begaan door de demonstranten.