Nieuwe struikelstenen in Bussum: dit was het gruwelijke verhaal van Barend en Margaretha Wolder

Barend Wolder komt uit een Nederlands-Israëlitisch gezin van zeven kinderen. Het is een opdondertje: op zijn 19e moet hij drie jaar de bak in omdat hij stoelen en leer heeft gestolen uit de zolder van een stoffeerderij. Hij doet precies wat hij zelf wil maar zet zijn brutaliteit later om in het strijden voor gerechtigheid.

Rond 1910 ontmoet hij de katholieke Margaretha, op wie hij meteen stapelgek wordt. Hij wil met haar trouwen, maar de vader van Margaretha verbiedt dat.

Toch stappen ze in 1912 in het huwelijksbootje. Ze trouwen in de Sint Willibrorduskerk in Amsterdam. Barend was oorspronkelijk joods maar om toch met Margaretha te kunnen trouwen, werd hij katholiek.