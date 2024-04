Ongelukkige planning Cruijff Run: precies tijdens Klassieker

De populaire loop, die duizenden hardlopers trekt, kent twee afstanden: de 5 kilometer en de 14 kilometer. De afstand van Cruijffs legendarische rugnummer begint om 13.45 uur, de 5 kilometer begint een kwartier later. De Klassieker begint om 14.30 uur. Dat betekent dat de lopers van de lange afstand (bij lange na) niet binnen zijn op het moment dat de wedstrijd begint.

Hoe hard moet je rennen?

Want hoe hard moet je dan rennen om het startsignaal van de Klassieker te halen? Voor de 14K-renners betekent dat een snelheid van ongeveer 300 meter per minuut, of 18,6 kilometer per uur. Dat is bijna even hard als de snelheid waarin marathonloper Kelvin Kiptum het wereldrecord verbrak.

Hoe zit dat dan voor de 5K-lopers? Die hebben kunnen het wat minder hard aan doen, met ongeveer 167 meter per minuut, oftewel zo'n 10 kilometer per uur. In het half uur dat de lopers hebben moet dan een rondje worden gemaakt om Venserpolder en een gedeelte van de D-Buurt. Voor veel lopers is dat misschien wel te doen.

Waarom tijdens Klassieker?

Het is voor renners en Ajacieden wel de vraag hoe het kan dat de Cruijff-loop wordt gehouden tijdens het weekend dat de Klassieker wordt gespeeld. "Het is toch wel jammer dat dit exact gepland is tijdens Feyenoord-Ajax", aldus een van de deelnemers op X.

Volgens de Johan Cruyff Foundation was het weekend van 7 april een van de weinige opties die konden. "We hebben dit weekend gekozen omdat de Johan Cruijff Arena een hele drukke agenda heeft en omdat wij de run graag organiseren rond de verjaardag van Johan Cruijff." Om de loop op de dag zelf te vervroegen was ook geen optie, 'vergunningtechnisch was dat niet haalbaar'.

De Johan Cruyff Foundation had, vanwege de planning met de Klassieker, het idee om kleinere tv-schermen in de Arena te plaatsen waarop de wedstrijd te zien was. Zo zouden renners alsnog - gedeeltelijk - de altijd belangrijke wedstrijd kunnen zien. Maar uiteindelijk is samen met de Arena besloten om dat niet door te zetten. "Wilden de focus houden op de wedstrijd, het goede doel en de foundation."

Mister Ajax mist ook Klassieker

Zoals gebruikelijk geeft Ajax-legende Sjaak Swart het startschot voor de loop. Mister Ajax verplaatst zich daarna naar ongeveer halverwege het parcours, zo rond Betondorp, om de lopers een high five te geven en wat bemoedigende woorden. "Ik sta er zeker weer dit jaar", aldus Swart tegen AT5. De ras-Ajacied, met meer dan 400 wedstrijden achter zijn naam, mist dan ook het kijken de Klassieker. "Als ik het niet red, dan ga ik het ook niet kijken. Ik krijg vast wel de tussenstand mee."

En mocht Ajax op voorsprong komen in de Kuip, dan horen de lopers dat ook zeker van Swart. "Ik ga dan zeggen dat Ajax voorstaat en dat als ze willen winnen zoals Ajax, ze door moeten lopen." Maar of Swart die bemoedigende woorden ook echt kan roepen is volgens de buitenspeler van weleer nog wel de vraag. "Ajax krijgt het natuurlijk moeilijk, dat hebben ze dit jaar overal. Ik ben al blij als Ajax een punt haalt en dat ben ik nog nooit geweest, ik wil altijd winnen. Ik hoop dat er een goed resultaat wordt neergezet zodat Ajax de vijfde plaats kan houden. Mocht Feyenoord dan de beker winnen, dan kan je naar de Europa League."

Bekijk hier hoe de 14 kilometer en de 5 kilometer aankomende zondag worden gelopen: