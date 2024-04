Zogenaamde politierechercheur licht 82-jarige dame op

De politie vraagt winkeliers écht op dit soort signalen te letten: het afschermen van bankpassen, het ophebben van capuchons, het afdekken van het gezicht. Bij verdacht gedrag: bel de politie via 112, aldus de politie.

Signalement

De man is tussen de 40 en 50 jaar oud, is donker getint en is aan de forse kant. Hij heeft kort zwart haar en dikke lippen. Verder heeft hij een hangende onderlip. Daardoor zie je de roze binnenkant ervan en heeft hij een erg lange zwarte jas aan tot over zijn billen.

Hij wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het afschrijven van ruim zevenduizend euro, een behoorlijk bedrag voor het oudere slachtoffer.