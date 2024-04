Kunstmatige intelligentie op Schiphol laat je vanaf nu weten wanneer je koffer komt

"We doen regelmatig onderzoek onder passagiers en daar kwam één behoefte duidelijk naar voren: inzichtelijk hebben hoe lang het duurt voordat de bagage er is", aldus woordvoerder Megan Hoff van Schiphol.

Via schermen worden passagiers op de hoogte gehouden van waar de bagage zich op dat moment bevindt: in het vliegtuig, onderweg of op de band. De technologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en moet steeds slimmer en nauwkeuriger worden. Het baseert zich op informatie uit verschillende bronnen, onder andere vanuit camera's die bij vliegtuigen staan of via updates van bagage-afhandelaren.

47 minuten wachten

"Hartstikke mooi allemaal, dan weet je wat de wachttijden zijn", reageert passagier Boyke Hardoar die net geland is vanuit Paramaribo. Ook de 18-jarige Renzo Houter die net terugkomt uit Bonaire is blij met de informatie: "De laatste keer dat ik hier was moest ik lang wachten, dus dit is een hele verbetering."



"Ik had het nog helemaal niet gezien", zegt Tim van der Heijden verbaasd. Ook hij is net uit het toestel vanuit Bonaire gestapt. "Ik sta hier gewoon op mijn gemakje op mijn koffer te wachten, dus ik wist nog niet dat het daar op de schermen stond".

De wachttijden worden er nog niet korter van. 47 minuten wachten, blijft 47 minuten wachten. Wel laat de woordvoerder van het vliegveld weten dat Schiphol ook aan het onderzoeken is hoe ze de wachttijd voor hun passagiers 'wat kunnen verzachten'.

Hoe dat in de toekomst er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.