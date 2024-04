🔴 Liveblog: slotfase breekt aan, kan Volendam standhouden tegen Feyenoord? (0-0)

Welkom in onze liveblog op deze doordeweekse speeldag in de eredivisie! Vanavond komen er twee clubs uit de regio in actie. FC Volendam heeft nog zeven wedstrijden om degradatie af te wenden, te beginnen met het lastige thuisduel tegen Feyenoord om 18.45. En na alle hectiek bij Ajax deze week, zijn drie punten tegen concurrent Go Ahead Eagles meer dan welkom. Om 21.00 wordt er afgetrapt in de Johan Cruyff Arena.