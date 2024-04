Liveblog: Gezapig AZ kijkt tegen achterstand aan in Almelo (1-0)

49 minuten geleden

"Heel vervelend voor de club en iedereen die daar bij betrokken is", vertelt John van 't Schip op de eigen clubkanalen over de situatie met Alex Kroes. De trainer van Ajax bereidt zijn ploeg voor op de wedstrijd van morgenavond tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers strijden om plek vijf. "We moeten snel overgaan tot de orde van de dag, dat is ook wel weer voetballer eigen. We hebben een belangrijke wedstrijd die we moeten spelen."

Van 't Schip vertelt dat directeur voetbal Marijn Beuker de schorsing van Kroes heeft toegelicht aan de spelersgroep, vertelt Van 't Schip vervolgens. "Dan proef je in de groep het gevoel: 'Niet weer, het zal toch niet...' Eigenlijk wat heel veel mensen denken."